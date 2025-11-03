I carabinieri di Sutri hanno arrestato un 29 enne che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di crack e hashish.

Durante un controllo su strada, i militari hanno intercettato un’auto sospetta. Prima di fermarsi all’alt intimato, l’uomo ha cercato di disfarsi di una busta lanciandola fuori dall’abitacolo: il gesto è stato però notato dalla pattuglia, che è riuscita a bloccare l’auto.

La perquisizione condotta immediatamente ha consentito di rinvenire oltre 100 grammi di hashish, suddivisi in due involucri, una dose di crack e materiale per consumarlo. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della magistratura.

L’operazione è maturata, come detto, nell’ambito di distinti servizi di controllo del territorio disposti per contrastare il traffico di stupefacenti. Servizi nel corso dei quali è stato arrestato anche un altro giovane. Nel corso dei controlli a ridosso di un’area boschiva tenuta sotto osservazione a seguito di alcune segnalazioni che avevano riferito un insolito via vai di persone, i carabinieri infatti hanno arrestato in flagranza di un 21enne straniero, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari nascosto tra la vegetazione mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un altro uomo. Entrambi sono stati bloccati e, dopo le verifiche sulla loro identità, lo spacciatore è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura.