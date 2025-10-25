TARQUINIA – Il 17 e 18 ottobre 2025 il Comune di Tarquinia ha partecipato alla prima assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Città della Ceramica” (Aeucc) , ospitata ad Aveiro, in Portogallo.

Per l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore alle Attività produttive Andrea Andreani e la consigliera comunale Roberta Piroli.

La partecipazione a questo importante appuntamento europeo nasce dalla volontà del Comune di rafforzare i legami internazionali e di promuovere la tradizione ceramica locale, un patrimonio culturale e identitario che affonda le sue radici nella storia etrusca e che continua a vivere grazie alla passione e alla creatività di tanti artigiani. La presenza della delegazione tarquini ese ad Aveiro ha rappresentato un’occasione di confronto e scambio di buone pratiche con le altre città europee della ceramica, impegnate nella tutela, valorizzazione e promozione di questa antica arte.

Attraverso la ceramica, Tarquinia racconta una storia di continuità tra passato e futuro, in cui l’arte si intreccia con la ricerca dei materiali, la sostenibilità ambientale e la trasmissione del sapere artigianale alle nuove generazioni. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di sviluppare una cultura della ceramica contemporanea, capace di coniugare tradizione e innovazione, creatività e territorio, rafforzando così il ruolo della città come luogo di ispirazione e di ricerca artistica riconosciuto a livello europeo.

