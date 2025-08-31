ALLUMIERE - Stamattina alle ore 11.30 inaugurazione della targa commemorativa dedicata al compianto Augusto Superchi, unico concittadino insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare. Superchi perse la vita il 26 agosto 1917 a Costone di Hoje (Bainsizza) durante la Prima Guerra Mondiale, distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. La cerimonia sarà un momento di memoria, rispetto e riflessione per l’intera comunità, che renderà omaggio a un uomo il cui gesto eroico continua a rappresentare un monito di valore e dedizione per le generazioni future. Si chiude oggi nel cortile della scuola elementare la mostra “Un mondo di ricordi” a cura dell’Associazione Fotografica Click. Un viaggio nella memoria collettiva, tra immagini d’epoca e storie che riaffiorano grazie alla forza evocativa della fotografia: quest spirito della mostra che gode del patrocinio del Comune di Allumiere. L’esposizione è un’occasione per rivivere momenti, tradizioni e volti che appartengono alla storia della comunità, offrendo ai visitatori uno spaccato prezioso della vita di un tempo. Attraverso una selezione di immagini provenienti dall’archivio dell’associazione, la mostra restituisce atmosfere familiari, paesaggi ormai trasformati e dettagli che raccontano l’identità di Allumiere. Fondata nel 1988 da un gruppo di appassionati, l’Associazione Fotografica Click è diventata negli anni un punto di riferimento per la cultura visiva di Allumiere e del comprensorio e con questa iniziativa l’associazione rinnova la sua missione di trasformare la fotografia in uno strumento di identità, condivisione e dialogo. Ogni scatto è una tessera di un mosaico più ampio, in cui si intrecciano le storie individuali e quella collettiva della comunità. Sempre oggi appuntamento con lo sport dando spazio alle nuove generazioni con il Gran Premio dei Faggi di ciclismo riservato ai Giovanissimi e che animerà il centro storico tra la piazza della Repubblica, via Roma, piazza Turati e via Garibaldi.

