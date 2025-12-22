CIVITAVECCHIA – Ancora fermi i lavori di restyling alla Stazione ferroviaria di Civitavecchia. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, infatti, si è tornato a parlare del maxi progetto da oltre 25 milioni per il rifacimento della stazione di Civitavecchia con un botta e risposta tra il sindaco Marco Piendibene e il capogruppo FdI Massimiliano Grasso. Da un lato il Sindaco rivendica l’avvio di un progetto fermo da 20 anni, dall’altra il consigliere d’opposizione ha ricordato come, parola di operatori della stazione, non si sia più visto nessuno dal sopralluogo del 17 novembre.

Ed effettivamente basta farsi un giro all’interno della stazione stessa per verificare come di operai al lavoro non ce ne siano mentre le aree interdette, transennate o cantierizzate sono diverse, con buona pace di pendolari e turisti costretti ad adattarsi ad una stazione ai limiti del fatiscente. Ad oltre un mese dal sopralluogo del 17 novembre, la stazione appare più che mai in sofferenza: alcune aree sono parzialmente cantierizzate ma ferme, come il tratto verso la testa del binario 5, dove è previsto il rifacimento dei marciapiedi, e l’ingresso lato chiesa dei Santi Martiri Giapponesi, con il vecchio magazzino completamente transennato. Impalcature e recinzioni vicino alla biglietteria completano un quadro che rende tutt’altro che agevole la vita quotidiana dei pendolari e dei turisti.

Una rassicurazione arriva dall’assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò che spiega come sia terminata la fase di debombing, necessaria per l’avvio di scavi e quant’altro, e che – finalmente – a metà gennaio, dopo le feste, si potrà vedere l’avvio dei lavori veri e propri e del cantiere. Si partirà dall’edificio storico, con una profonda riorganizzazione degli spazi interni: sala d’attesa raddoppiata, servizi igienici ampliati, spazi commerciali ridistribuiti, area ristoro ampliata, recupero delle arcate originarie e pulizia delle aggiunte incoerenti accumulate in mezzo secolo di interventi. Il cantiere durerà all’incirca due anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA