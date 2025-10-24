CERVETERI – I carabinieri della stazione di Campo di Mare hanno denunciato a piede libero un uomo di 50 anni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo, notato dai militari mentre era in viale Fregene a bordo di un furgone, è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale e veicolare, i militari hanno trovato all'interno del mezzo un coltello da cucina, un machete lungo circa 40 centimetri e un piede di porco della lunghezza di 50 centimetri. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando di capire se il soggetto dovesse utilizzare a breve tutti questi arnesi per qualche reato. La scorsa settimana, sempre i carabinieri, avevano fermato sull’Aurelia una banda di ladri con passamontagna e un piede di porco.

