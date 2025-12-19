TARQUINIA - Il direttivo di Sinistra italiana circolo di Tarquinia boccia senza appello gli eventi natalizi organizzati dalla giunta Sposetti.

«Di fronte alla minacciata kermesse brasiliano - natalizia preannunciata dall’illustrissimo sindaco - dicono da Sinistra italiana - l’unico sentimento che abbiamo provato, ben lungi dall’essere un aulico afflato natalizio, o religioso, è stato l’orrore». «Sospettavamo - aggiungono - che la tendenza attuale fosse quella di allontanare il Natale dagli amorosi sensi di un sentimento religioso, o familiare, o spirituale. Ma da qui a trasformarlo in una bolgia di stampo sud americano ce ne corre».

«Per conto nostro continueremo a visitare i bellissimi presepi artigianali degli artisti nostrani, e a valorizzare il Patrimonio tradizionale locale fatto di cose semplici che ci restituiscono la tradizione del nostro caro antico senso di appartenenza. Le oba oba e il clamore dei tamburi li lasciamo ad altri di più dozzinale sentire».

«Buon Natale a tutti - conclude Sinistra italiana - Con la sentita speranza che per carnevale o ferragosto, non si debba seguire la scia musicale degli irrinunciabili e tradizionali zampognari tanto cari alla nostra memoria e al Natale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA