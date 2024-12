Un’ostetrica dell’ospedale di Terni, Luisella Pallozzi, è morta ieri in seguito a un incidente avvenuto a Viterbo. La donna 54enne, residente a Narni, era su un’auto, condotta dalla sorella, insieme ai suoi due figli e a un terzo giovane diretta, sembra, a Bagnoregio per un pranzo. Intorno alle 13 la vettura, per cause ancora in corso d’accertamento, giunta all’altezza dell’incrocio fra strada Ombrone e strada Teverina, si è scontrata con un’altra auto, su cui c’erano tre persone.

Nell’impatto l’auto su cui viaggiava la 54enne è finita fuori strada cappottandosi e la donna è stata sbalzata fuori.

Soccorsa dai sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportata all’ospedale di Belcolle, per lei non c’è stato nulla da fare.

Ferita gravemente anche sua figlia di 22 anni che è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La ragazza è ricoverata a Belcolle in prognosi riservata. Conseguenze più lievi per gli altri coinvolti nell’incidente.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

La salma della donna è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti medico-legali. La notizia della sua morte ha scosso le due comunità di Narni e Terni dove la donna era molto conosciuta e stimata anche per la sua attività professionale.