LADISPOLI – Scontro violento in pieno centro urbano ieri sera tra due auto: due i feriti, un uomo e una donna, trasportati entrambi in ospedale per accertamenti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto all’incrocio tra via Taranto e via Flavia, uno dei punti più nevralgici della città. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di via Vilnius sia per stabilire la dinamica dell’impatto che per gestire la viabilità. Nonostante l’orario, le 22 circa, la circolazione ne ha risentito in una zona molto trafficata. La media continua a essere davvero alta degli incidenti nel centro di Ladispoli e anche nelle arterie periferiche. Spesso per distrazione o guida al telefonino a volte però anche per incroci considerati a rischio e sui quali i residenti chiedono degli interventi al più presto. Su tutti quelli che si trovano in prossimità di via Venezia, come via Palermo, via Fiume, via Napoli e via La Spezia.

