Un uomo è morto e due sono rimasti gravemente feriti in un tragico scontro tra un’auto e un pullman avvenuto questa mattina sulla Cassia nel territorio di Capranica.

Per Marco Settimi, 39enne addetto alla sicurezza, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto tra Capranica e Vetralla all’altezza della frazione di Vico Matrino, intorno alle 6 di ieri mattina.

Marco Settimi stava rientrando da Roma insieme a due colleghi, dopo aver smontato il turno di lavoro in un locale. Era a bordo, come passeggero, di un’Alfa Romeo Giulietta che, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrata con un pullman che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gravi gli altri due amici che viaggiavano con lui. Sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale di Belcolle. Illesi l’autista e i venti passeggeri a bordo dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere contorte dell’auto. Hanno operato con un mezzo pesante e un fuoristrada.

Presenti anche i carabinieri, la polizia stradale e le squadre Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della carreggiata.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del caso ed è stata riaperta solo dopo diverse ore.

Marco Settimi era originario di Giove dove era conosciuto da tutti. Lascia il papà, la mamma, il fratello e un figlio in tenera età. E ora sono in tanti a piangerlo. Viene ricordato per la sua bontà, semplicità e per il suo sorriso.

Cordoglio è stato espresso da Luca Talucci, presidente provinciale Silb Viterbo.

«La presidenza provinciale Silb - dice - si stringe al cordoglio dei familiari di Marco Settimi deceduto prematuramente nell’incidente stradale avvenuto questa notte. Marco, conosciuto nei locali come operatore della sicurezza, era e sarà per sempre un ragazzo pieno di educazione. La disponibilità e la professionalità rimarrà indelebile nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Ciao Marco».