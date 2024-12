CIVITAVECCHIA – Dopo la lettera sottoscritta dai docenti del Guglielmotti, anche i colleghi della scuola secondaria di primo grado “Francesco Flavioni” dell’IC Civitavecchia 2 sono scesi in campo esprimendo solidarietà agli studenti di Pisa e Firenze, dopo gli scontri dei giorni scorsi. Una quarantina le firme che accompagnano il comunicato; un numero, così come quello del corpo docente del liceo cittadino, che sta aumentando in queste ore, con il coinvolgimento anche di ex docenti che stanno sottoscrivendo l’appello.