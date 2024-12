«Schenardi verso la riapertura, un importante passo in avanti per il rilancio del centro storico». Lo dice la sindaca Frontini commentando il via libera, arrivato martedì in Consiglio comunale, all’apertura della nuova media struttura.

Frontini sottolinea che è stato «messo un altro importante tassello per la realizzazione di un progetto innovativo, proposto da un’impresa del territorio solida e di successo che ha scelto di investire nel cuore della città. Adesso attendiamo fiduciosi il completamento dell’iter amministrativo di Regione e Soprintendenza - dice la sindaca - con la prospettiva concreta che la nuova vita di Schenardi possa rappresentare un acceleratore per la rivitalizzazione del centro storico».

Il nuovo Schenardi accorperà tre locali, tra cui l’ex negozio di abbigliamento Jacchia, con nuove sale, entrate anche dal lato del vicolo dell’ex cinema Genio, un giardino interno ancora più grande e maestoso e vari locali anche al primo piano.

Il progetto porta la firma dell’imprenditrice Eleonora Bonucci, nome legato al commercio della moda di lusso, che tramite la sua azienda ha acquistato lo storico bar.