SANTA MARINELLA – Una importante occasione di crescita è alle porte per le micro, piccole e medie imprese del Lazio.

È in piena attività la finestra per presentare le domande per il bando regionale Voucher Digitalizzazione PMI”, una iniziativa che eroga voucher a fondo perduto per sostenere l'innovazione tecnologica.

Il bando finanzia una vasta gamma di interventi, dal potenziamento dell'e-commerce alla migrazione in cloud, dall'introduzione di nuovi software gestionali ai sistemi di cybersecurity. L'obiettivo è chiaro, rafforzare la competitività delle imprese laziali nell'era di Industria 4.0.

A farsi portavoce di questa opportunità è Emanuele Minghella, delegato alle Attività produttive, che invita caldamente le aziende del territorio a partecipare.

«Questo è un treno che le nostre pmi non possono permettersi di perdere - dichiara Minghella - la digitalizzazione non è più un'opzione, ma una necessità per competere nel mercato di oggi. Invito ogni imprenditore a prendere visione del bando e a valutare un progetto, la Regione Lazio ha messo in campo risorse significative, con contributi che possono arrivare fino a 150mila euro a fondo perduto per trasformare le nostre imprese. È il momento di investire sul futuro e sull'innovazione”.

Le domande per il bando devono essere presentate esclusivamente on-line. Si ricorda che la scadenza è fissata alle 17 del 24 novembre.

“Siamo a disposizione, come amministrazione, per ogni chiarimento e supporto nella diffusione di questa fondamentale opportunità” ha concluso Minghella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA