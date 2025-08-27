CERVETERI - Grande successo a Campo di Mare per l’appuntamento con il professor Roberto Baldoni, fondatore e primo direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ospite degli “Aperitivi Letterari al Tramonto” organizzati dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri in collaborazione con il Banana Caffè. Lunedì 25 agosto, sul lungomare dei Navigatori Etruschi, Baldoni ha presentato il suo interessante libro “Sovranità Digitale” (Il Mulino), guidando il pubblico in un viaggio tra le sfide e le opportunità della sicurezza informatica in un mondo sempre più interconnesso. A moderare l’incontro la giornalista e conduttrice Arianna Ciampoli. Il libro presentato è una guida accessibile alle questioni più rilevanti legate alla sicurezza digitale, personale e collettiva. Baldoni, già vicedirettore generale dell’intelligence italiana, è stato il fondatore e primo direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ed è professore onorario alla Sapienza di Roma. «Ospitare una figura di tale spessore è un onore per Cerveteri – ha commentato la sindaca Elena Gubetti – è stata un’iniziativa che ha unito cultura, attualità e impegno civile, valorizzando il nostro territorio». La rassegna conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per la promozione della lettura e dell’approfondimento culturale lungo la costa etrusca. «L’occasione – prosegue Gubetti – mi è gradita per complimentarmi con Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della Mondadori di Cerveteri, che per tutta l’estate non hanno mai smesso di promuovere la lettura e di far trascorrere al pubblico piacevoli ed importanti momenti letterari».

