Un ragazzo è stato aggredito sabato sera a Sutri mentre rincasava. Il giovane, Mattia il suo nome, è stato afferrato e picchiato al volto sulla porta di casa da più persone che lo hanno lasciato a terra sanguinante. A darne la notizia è stato il sindaco di Sutri, Matteo Amori, che in un post sui social.

“Quanto accaduto sabato sera nella nostra città merita una condanna ferma e inequivocabile. Un nostro giovane concittadino, Mattia, mentre rientrava tranquillamente a casa, è stato vigliaccamente seguito e aggredito da ignoti che lo hanno colpito con violenza sul volto proprio sull’uscio della sua abitazione. Un episodio brutale e ingiustificabile, qualunque ne sia la causa” scrive il sindaco.

“In una comunità pacifica e solidale come Sutri non c’è spazio per simili atti di violenza, che offendono tutti noi e i valori su cui si fonda la nostra vita quotidiana - prosegue Amori - Desidero esprimere a Mattia e alla sua famiglia la più sincera vicinanza e la piena solidarietà dell’Amministrazione comunale”.

Il sindaco fa sapere che “le autorità competenti stanno già svolgendo tutte le indagini necessarie per individuare i responsabili e consegnarli al più presto alla giustizia. Le istituzioni saranno sempre presenti, al fianco dei cittadini, per garantire sicurezza, tutela e serenità a ciascuno di voi”.

“Sutri - sottolinea il sindaco - resta una comunità unita, forte e determinata a non tollerare alcun gesto ignobile come quello che ha colpito uno dei nostri ragazzi”.