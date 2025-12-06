Un ragazzo di 15 anni di Faleria, Federico Brio, è morto l’altra notte dopo essere stato investito in via Vallelunga a Rignano Flaminio. Il giovane usciva da una festa con gli amici ed era diretto, pare, a casa di uno di loro dove avrebbe pernottato. Nell’attraversare la strada è stato travolto da un’auto condotta da un 19enne di Morlupo. Pare che i due si conoscessero. Non si sa se avessero, addirittura, partecipato alla stessa festa. L’impatto con la vettura è stato violento e non ha lasciato scampo al 15enne.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Il 19enne alla guida dell’auto è stato sottoposto all’alcoltest e agli esami tossicologici. Nel frattempo la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a suo carico. I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto hanno sequestrato l’auto coinvolta nell’incidente e hanno ascoltato alcuni testimoni. Importante ai fini delle indagini anche la visione dei filmati di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso l’incidente.

La morte di Federico Brio ha sconvolto le due comunità di Faleria e di Rignano Flaminio. Il giovane, originario della Tuscia, militava nell’Under 16 della Vigor Rignano Flaminio, squadra di calcio con cui condivideva passione e impegno. «Era un esempio di dedizione, ci ha aiutato tanto: si allenava sia con l’Under 16 che con l’Under 17 - ha detto Angelo Di Lucantonio, presidente della società si calcio - Ogni giorno lo trovavi al campo. Amava tantissimo questo club e il gioco del calcio. Ancora faccio fatica a credere a quello che è successo».

Il Comune di Faleria, cittadina dove Federico viveva insieme ai genitori e a una sorella più piccola, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia con un messaggio di cordoglio. “Il sindaco e l’intera amministrazione comunale, profondamente commossi - si legge - esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Brio per la scomparsa del caro Federico. In questo momento di profonda tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza e partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia, alla quale giunga il nostro più sincero cordoglio”.

A Rignano Flaminio l’amministrazione comunale, in segno di lutto e rispetto, ha annullato tutte le manifestazioni previste per l’inizio delle festività natalizie.

Intanto si susseguono sui social i ricordi del ragazzo. “Oggi la scuola e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo - scrive un insegnante - piangono la perdita di Federico, un mio alunno straordinario che ci ha lasciati troppo presto. Era un ragazzo intelligente, curioso e brillante. Ho un bellissimo ricordo di lui. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da esprimere a parole”.