Un daspo della durata di un anno è stato emesso dalla questura di Viterbo a carico di un calciatore per un’aggressione avvenuta negli spogliatoi in occasione di una partita. A finire nei guai un ventenne giocatore dell’A.r.l. Barco Murialdina, squadra militante nel campionato provinciale di terza categoria. I fatti risalgono allo scorso 30 novembre quando, in occasione dell’incontro con il Bolsena calcio disputatosi a Viterbo, per futili motivi, ha aggredito, al rientro dagli spogliatoi, un avversario che ha colpito diverse volte al volto con dei pugni, procurandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.