FIUMICINO - «Il progetto del porto turistico–crocieristico di Fiumicino rappresenta un’importante occasione di crescita per il territorio e per l’occupazione locale, in quanto sarà inserito in una visione organica e di sistema dello sviluppo portuale del Lazio», lo dichiara la Federazione lavoratori agro industria (Flai).

«L’infrastruttura prevista a Fiumicino non nasce in contrapposizione ad altri scali strategici della regione, ma risponde a funzioni diverse e complementari.

Il porto di Civitavecchia continuerà a svolgere il proprio ruolo centrale nel traffico crocieristico su larga scala, mentre Fiumicino avrà una vocazione distinta, con una presenza limitata e programmata delle navi da crociera – circa una a settimana – e un forte orientamento verso il turismo nautico di alta gamma e i grandi yacht», si legge ancora.

«Questa specializzazione consentirà ai due porti di integrarsi, evitando sovrapposizioni e favorendo una migliore distribuzione dei flussi turistici e delle attività economiche. In tale contesto, Fiumicino potrà diventare un volano per l’economia locale, generando nuova occupazione diretta e indiretta nei servizi portuali, nella cantieristica, nella logistica, nel commercio, nella ristorazione e nell’accoglienza turistica», sottolinea Flai.

«Un’opportunità concreta per creare posti di lavoro stabili e qualificati, in grado di valorizzare le competenze locali e di rafforzare il tessuto economico di Fiumicino. Si stima infatti che, nella fase di costruzione, pianificata in circa 4 anni, saranno impiegate 2000 persone; nella fase operativa, dopo la costruzione, saranno creati più di 5000 posti di lavoro permanenti, sia diretti che indiretti».

«Andrea Orlando segretario generale dell' Organizzazione Sindacale F.L.A.I. conferma particolare attenzione affinché lo sviluppo infrastrutturale avvenga nel rigoroso rispetto delle regole, della pianificazione , del territorio e della tutela di una buona occupazione , ma allo stesso tempo sottolinea la necessità di sostenere progetti capaci di generare crescita, occupazione strutturata e beneficio per i cittadini».

«Lo sviluppo del porto di Fiumicino, può rappresentare un elemento chiave per incrementare l’intero sistema portuale regionale, creando sinergie virtuose e nuove prospettive occupazionali senza penalizzare le atre realtà già esistenti», conclude.

©riproduzione riservata