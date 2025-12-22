FIUMICINO – Il Comitato Tavoli del Porto, rete di associazioni civiche da anni impegnata nella difesa del territorio e contro la realizzazione del mega porto crocieristico sotto il Vecchio Faro, ricorrerà al TAR del Lazio contro il parere di VIA emesso a novembre 2025 dal Ministero dell'Ambiente.

«Grazie alle nostre osservazioni - dichiara David Di Bianco Presidente dell’Associazione – la procedura VIA si è protratta per due anni, a differenza dei pochi mesi del cronoprogramma di Fiumicino Waterfront. Le numerose prescrizioni delle Commissioni Tecniche ministeriali e l'assenza di autorizzazione paesaggistica segnalano criticità irrisolte nel progetto. Secondo alcune dichiarazioni pubbliche di Comune e Fiumicino Waterfront il progetto è stato migliorato anche grazie alle osservazioni dei cittadini ma noi non ci accontentiamo di questo risultato. Non abbiamo garanzie sufficienti che le opere di mitigazione ipotizzate risolvano le problematiche dell’impatto sul territorio del crocierismo. Per questo motivo, per tutelare i nostri diritti, alla salute, alla mobilità e alla qualità della vita dei cittadini e tutelare l’ecosistema alla foce del Tevere, abbiamo dato mandato ad uno studio legale di presentare il ricorso al Tar. Il Comitato proseguirà le azioni di mobilitazione dal basso per tutelare l'ambiente e contrastare turistificazione da impatti irreversibili. Invitiamo tutti i cittadini, associazioni e realtà locali a unirsi alla lotta per un progetto di riqualificazione alternativa dell’area del Vecchio Faro».

Chiunque fosse interessato può sostenere la campagna aderendo all’associazione o versando semplicemente un contributo economico per il sostenere le spese legali.