

CERVETERI – Viaggiava su un furgone con a bordo un coltello da cucina, un machete lungo circa 40 centimetri e un piede di porco della lunghezza di 50 centimetri.

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Campo di Mare per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L'uomo è stato notato dai militari mentre si dirigeva lungo viale Fregene a bordo del furgone, ed è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale e veicolare i Carabinieri hanno trovatogli arnesi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Considerato lo stato del procedimento, di indagini preliminari, l'indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva. Vige infatti la presunzione di innocenza.

