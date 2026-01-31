SAN LORENZO NUOVO - «Con immensa soddisfazione rendiamo partecipi i cittadini di San Lorenzo Nuovo che è stato approvato da parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali un finanziamento, Legge 190, di 627mila euro destinati al lavoro di restauro e adeguamento della struttura di Palazzo Licca, in via Acquapendente 1, da adibire a museo». La soddisfazione dell’amministrazione comunale sul finanziamento stanziato dal Governo Meloni e, in particolare, dal ministro della Cultura, annunciato ieri l’altro dal deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Un risultato voluto da questo sindaco e da questa amministrazione comunale con tutte le forze, un risultato che premia il continuo impegno e la lungimiranza nel dare un volto nuovo al nostro paese, culla di un patrimonio culturale a artistico spesso non valorizzati come meritano», spiegano dal palazzo comunale.

«Come amministrazione e cittadini con orgoglio cercheremo di realizzare un museo che possa accogliere quelle che sono le ricchezze storiche delle nostre origini, a tanti sconosciute ma di inestimabile valore. Si ringrazia il governo Meloni e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per l’attenzione al nostro territorio e soprattutto al nostro comune. Il continuo dialogo con le istituzioni – concludono dall’amministrazione comunale -, è ciò che fa da volano allo sviluppo del nostro territorio e in questo proseguiremo in futuro con sempre più impegno».

