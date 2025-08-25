CIVITAVECCHIA – Successo per la serata con Irene Grandi alla Marina. La cantante ha fatto tappa a Civitavecchia con il suo “Fiera di me Tour” nell’ambito dell’edizione 2025 del Civitavecchia summer festival. Sicuramente una delle serate più partecipate del cartellone, almeno fino ad ora, che ha visto la cantante mettere in scena uno spettacolo che è insieme celebrazione, racconto e visione: un viaggio tra passato e presente, capace di ricomporre in un mosaico nuovo i momenti più intensi del suo percorso artistico. Una scaletta tra vecchi e nuovi successi per una cantante che davvero non ha bisogno di presentazioni, una cantautrice che fa parte della “colonna sonora” della vita di diverse generazioni. Una bella scossa ad un’estate che, fino ad agosto, ha davvero stentato a decollare. Sulle spalle del Summer festival, infatti, c’è il peso dell’intero cartellone estivo, vista la penuria di appuntamenti di questa stagione estiva. Ora gli ultimi due appuntamenti con Cristiano De Andrè, il 28 agosto, si esibirà in concerto in tutta Italia con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. De Andrè sarà sul palco con gli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Poi, il 30 agosto, il finale di questa edizione del Summer festival con Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, che sarà sul palco della Marina con “Tony Hadley 45”: un viaggio lungo decenni, segnato da successi, esibizioni in tutto il mondo e da una voce inconfondibile.

