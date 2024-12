CIVITAVECCHIA – Ieri mattina il problema era arrivare a Roma, a lavoro o all’università. Oggi invece in molti si chiedono tra quanto riusciranno a tornare a casa. Il risultato è sempre lo stesso: per i pendolari viaggiare è un’odissea infinita.

«Avvisiamo che la circolazione sulla linea FL5 è fortemente rallentata a causa della caduta di un tratto di catenaria presso Maccarese. Incerti i tempi di ripristino». Scrivono dal comitato pendolari sui gruppi social.

LE INFORMAZIONI DI TRENITALIA

Inizio evento - ore 16:12

La circolazione è sospesa per un guasto alla linea elettrica tra Maccarese e Ladispoli. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Aggiornamento ore 18.15: La circolazione permane sospesa tra Maccarese e Ladispoli per un guasto alla linea elettrica tra Maccarese e Torre in Pietra, in corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo:

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) - Roma Termini (17:18)

Il treno FB 8626 Roma Termini (16:57) - Genova Piazza Principe (22:00) oggi è instradato da Roma a Pisa Centrale sul percorso alternativo via Firenze e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri:

• diretti a Civitavecchia possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare i primi treni Regionali utili in partenza da Pisa Centrale;

• in partenza da Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il treno FB 8630 Roma Termini (18:27) - Genova Piazza Principe (23:30).

Il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:30) - Salerno (21:24) oggi è cancellato da Civitavecchia a Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Civitavecchia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni Regionali utili.

Il treno IC 822 Napoli Centrale (14:55) - Sestri Levante (23:46) oggi è instradato da Roma a Pisa Centrale sul percorso alternativo via Firenze e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Follonica, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 591 Roma Termini (17:26) - Salerno (20:30) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:30) - Salerno (21:24).