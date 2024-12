CIVITAVECCHIA – «Fermi, da oltre un’ora, in un treno dove non si può neanche regolare la temperatura, con carrozze caldissime ed altre fredde, gente in piedi o seduta a terra. Una mattinata davvero da dimenticare». Ennesima mattinata di disagi per i pendolari della linea Fl5. C’è chi, partito da Civitavecchia infatti alle 7.02, soltanto attorno alle 9.10 è riuscito a ripartire, arrivando a Roma – a lavoro o all’università – dopo quasi tre ore. Impensabile. «Siamo rimasti più di un’ora fermi sul binario per un guasto ad un altro treno – hanno raccontato – viaggiando tra l’altro non nelle migliori condizioni».

LE COMUNICAZIONI DI TRENITALIA ore 7.20: La circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico a un treno tra Ladispoli e Maccarese. Richiesto l’invio di un locomotore di soccorso per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

Aggiornamento - ore 8:50. La circolazione è ancora rallentata tra Ladispoli e Maccarese, in corso l’invio del locomotore di soccorso. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

GLI AGGIORNAMENTI Secondo Trenitalia la circolazione è tornata regolare ed «eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti».

I LAVORI SULLA ROMA – PISA Da martedì 23 gennaio a venerdì 15 marzo, lavori di potenziamento infrastrutturale tra Civitavecchia e Pisa.

Cancellazioni e limitazioni di percorso per alcuni treni Regionali. Previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza anche in base al traffico stradale. Da lunedì 8 gennaio a venerdì 15 marzo, variazioni con maggiori tempi di percorrenza per i treni:

• RV 4138 Roma Termini (18:12) - Pisa Centrale (22:15),

• RV 4140 Roma Termini (20:12) - Pisa Centrale (0:15).

