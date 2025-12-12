SORIANO NEL CIMINO – Valorizzare la bellezza, dare luce alla storia. Con questo spirito l’amministrazione comunale di Soriano nel Cimino, guidata dal sindaco Roberto Camilli, ha avviato un importante progetto di illuminazione artistica dei principali monumenti cittadini.

In un video diffuso oggi, il primo cittadino illustra l’iniziativa che punta a restituire centralità e fascino ai luoghi simbolo della città, rendendoli visibili e suggestivi anche nelle ore serali. Un percorso che unisce estetica, identità e promozione del territorio.

«Luce non solo come ornamento, ma come strumento di cura, di appartenenza, di valorizzazione della nostra storia – spiega Camilli –. È un modo per far vivere i nostri monumenti anche di notte, accendendo l’attenzione su ciò che racconta le nostre radici e il nostro patrimonio culturale».

Il progetto prevede l’installazione di impianti di illuminazione scenografica su edifici storici e punti di interesse architettonico, in un disegno coerente con il contesto urbano e paesaggistico.

Soriano nel Cimino continua così il suo impegno per un turismo culturale sostenibile, che parte dalla riscoperta e dalla cura dei propri tesori.

