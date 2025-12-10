SANTA MARINELLA – Facendo riferimento ad una nota della Regione Lazio, dove l’assessore alle Politiche abitative e alle case popolari Pasquale Ciacciarelli, ha istituito, in base alle richieste pervenute da parte delle singole Ater territoriali, dei costi di natura corrente e i ricavi relativi agli alloggi, i primo otto milioni previsti per quest’anno inseriti nel fondo di 30 milioni di euro stanziati per tale materia, la presidentessa del Comitato cittadini per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello ha inviato una nota al commissario dell’Ater di Civitavecchia Fasoli.

«Con la presente – si legge nella nota - la informo che siamo venuti a conoscenza in quanto informati e documentati da referenti in Regione, di fondi destinati alle Ater di 8 milioni di euro erogati dalla stessa Regione. Pertanto, chiediamo al commissario Fasoli se ricorda che esiste anche Santa Marinella e che Civitavecchia è capofila fila di altri tre Comuni, Tolfa, Santa Marinella e Ladispoli. Quindi, spero che lei si attivi per tutti questi Comuni, per completare l'opera di ristrutturazione degli 47 alloggi mancanti di via Elcetina. Dalla email che le ho inviato, c'è descritto tutto. Altri fondi arriveranno in seguito pari a un totale di 30 milioni di euro E spero che lei, signor commissario, si attivi per tutti”.

