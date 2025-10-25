CERVETERI – Più di mezzo milione per riqualificazione la costa. Piovono fondi a Campo di Mare, sono quelli della Regione che concede 450mila euro per nuovi parcheggi e restyling delle strade, ai quali si aggiungeranno 120mila euro del Granarone. Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di posti per le auto in viale dei Cipressi (a disposizione 65 posti stalli), il rifacimento della pavimentazione della rotonda di viale Mediterraneo, del parcheggio e di una vasta area del lungomare dei Navigatori Etruschi. Il progetto è risultato terzo su 231 proposte presentate dai comuni del Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a interventi su infrastrutture pubbliche, sociali e di mobilità. «L’impegno per Campo di Mare, frazione che comune Comune abbiamo acquisito solo tre anni fa – commenta la sindaca, Elena Gubetti -, dopo essere stata per decenni area privata e abbandonata, prosegue con determinazione. Dopo il milione di euro ottenuto lo scorso luglio per la riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali, questo nuovo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti per dare un volto rinnovato alla nostra frazione marina. Classificarsi terzi su 231 progetti presentati testimonia la qualità e la solidità del lavoro svolto quotidianamente dall’amministrazione e dagli uffici comunali, ai quali va il mio ringraziamento per il costante supporto». Chiaro, resta sempre il peso del cantiere infinito di piazza Prima Rosa. I residenti sono esasperati dopo un’estate da incubo per la polvere, le ferraglie e lo stato di abbandono. Tornando all’ultima novità urbanistica, prende parola pure l’assessore alle Opere pubbliche. «Saranno tre le aree oggetto di lavori – spiega Matteo Luchetti -, la prima è quella di viale dei Cipressi, dove andremo a realizzare un parcheggio. Un’opera ancor più fondamentale perché va incontro alle esigenze dei cittadini residenti in quella porzione di Campo di Mare, attualmente in difficoltà a seguito della realizzazione del percorso ciclabile. Poi ci concentreremo sul manto stradale all’altezza della rotatoria di viale Mediterraneo, con relativo rifacimento della segnaletica, e infine nell’area parcheggio del lungomare, l’area limitrofa alla zona del depuratore, dove oltre al rinnovamento del manto stradale verrà realizzata una nuova segnaletica per auto, ciclomotori e soste camper per 92 posti stalli di sosta».

