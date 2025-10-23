«Ventidue milioni e mezzo di euro dal Governo Meloni per la ricostruzione della Facoltà di Agraria, devastata dall’incendio del 4 giugno scorso». L’annuncio arriva dal deputato viterbese Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. Si tratta di un significativo stanziamento, suddiviso in tre anni, a favore del Dipartimento di eccellenza di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia.

«Un investimento importante per l’Ateneo viterbese, che testimonia l’attenzione dell’Esecutivo nei confronti del nostro territorio – sottolinea Rotelli – Queste risorse, che si aggiungono ai 3 milioni stanziati dalla Regione Lazio, per i quali va dato atto al presidente Rocca, all’assessore al Bilancio Righini, al capogruppo di FdI, Daniele Sabatini, e al presidente della commissione Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio, Zell, consentiranno all’intera comunità accademica, che non ha mai interrotto le attività, di guardare al futuro con rinnovato slancio».

Rotelli ringrazia anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, «per la costante attenzione rivolta all’Università della Tuscia, ed esprimo particolare apprezzamento per la grande professionalità di tutta la comunità accademica e, in particolare, per la capacità progettuale del rettore Stefano Ubertini e del pro-rettore Alvaro Marucci che ha permesso di ottenere un finanziamento così importante».

Rotelli sottolinea che tutto questo avviene «in un momento di transizione segnato dal passaggio di consegne con la nuova rettrice Tiziana Laureti, che saprà certamente mettere a terra queste risorse con competenza e responsabilità».

«Siamo davanti a un segnale forte di sostegno e fiducia, che conferma la capacità di questo Governo e del Presidente Meloni, a cui rivolgo un sentito ringraziamento - conclude Rotelli - non solo di affrontare le criticità con investimenti strutturali ordinari, ma di trasformarle in opportunità di crescita e rinascita».