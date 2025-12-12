LADISPOLI – Una nuova mensa per l’istituto comprensivo di via Castellammare di Stabia. L’opera è in dirittura d’arrivo tanto che il taglio del nastro – come confermato dall’assessore ai Lavori pubblici di palazzo Falcone – dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2026. «A breve verrà consegnato il cantiere – dice Marco Pierini – poi dovrà essere arredata e messa in funzione, ma ci siamo quasi». La struttura sarà in grado di accogliere ogni giorno oltre 150 bambini naturalmente assieme alle loro insegnanti. Per il refettorio è arrivato un fondo di 900mila euro del Pnrr (il piano “Istruzione e ricerca”) ma altri 200mila euro sono stati inseriti dalle casse comunali. Il progetto esecutivo era stato approvato in inverno. L’edificio è di almeno 500 metri quadri, dotato di servizi igienici e di una cucina per lo sporzionamento dei pasti. Un passo in avanti decisivo anche per liberare i locali del polo multiculturale limitrofo dove in questi anni è stata allestita la mensa. Restando nello stesso settore, un milione e 400mila euro invece previsto per l’arrivo di otto pulmini scolastici. A Ladispoli si rafforza il parco veicoli a disposizione dei bambini che dovranno raggiungere i rispettivi plessi dislocati in città. La giunta ha acceso un mutuo presso la Cassa dei depositi e prestiti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA