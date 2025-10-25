CIVITAVECCHIA – Su iniziativa di Confcommercio Litorale Nord, come previsto dal Protocollo d’intesa firmato a inizio anno con il Comune di Civitavecchia, si è svolta ieri la prima riunione del Comitato dei Commercianti di corso Marconi, alla presenza dell’assessore al Commercio Enzo D’Antó, il consigliere Comunale Giancarlo Cangani e, per Confcommercio, del responsabile territoriale Cristiano Avolio.

«Questa prima convocazione – spiegano da Confcommercio – è stata dedicata alla raccolta strutturata di problematiche e proposte direttamente dai commercianti della zona; come da metodo condiviso, seguirà una seconda riunione nella quale l’Amministrazione comunale fornirà risposte puntuali e un cronoprogramma degli interventi. Confcommercio ribadisce l’importanza di incontri frequenti e continuativi, perché solo una cabina di regia stabile consente di trasformare le segnalazioni in soluzioni operative».

Diversi i temi che sono stati affrontati. Per quanto riguarda le problematiche prioritarie sono state sottolineate: la pulizia stradale, con passaggi della spazzatrice spesso ridotti o interrotti per guasti; la presenza di senza fissa dimora in alcune fasce orarie; la necessità di aumentare il focus sull’abbattimento delle barriere architettoniche come ad esempio una rampa sulle scale di collegamento con lungoporto Gramsci, parcheggi disabili numerati davanti agli esercizi spesso inutilizzati; costo delle insegne con richiesta verifica del regolamento e di possibili modifiche.

Sono state portate all’attenzione anche delle proposte operative come un punto informazioni, bagno pubblico e maggiore controllo del territorio, passaggio di pulizia alle ore 6:00 o incremento del personale addetto; lavaggio colonne mensile, sanzioni ai proprietari di animali che non rispettano le regole, coinvolgimento di personale come ispettori ambientali di supporto, più illuminazione con sostituzione lampade e nuovi lampadari, videosorveglianza attiva, anche con presidio notturno (es. metronotte).

Si pensa anche all’organizzazione di eventi natalizi, con “Stelle di Natale” in vaso tra corso Marconi e lungoporto Gramsci, albero di Natale in piazzetta Santa Maria, scritta 3D sul muretto di piazzetta Santa Maria. E ancora valutazioni su posizionamento tavoli lato lungoporto Gramsci, tariffa agevolata per i commercianti nel parcheggio di via Isonzo , 2 ore gratuite nel parcheggio di via Isonzo con navetta dedicata che porta all’inizio di corso Marconi dal 1 dicembre e fino a fine Saldi 2026 dedicata ai clienti che fanno acquisti e infine servizio taxi: richiesta soluzione per garantire disponibilità ai ristoratori e ai loro clienti.

«Confcommercio Litorale Nord coordinerà, insieme agli uffici comunali, la mappatura tecnica delle criticità e la valutazione di fattibilità delle proposte – hanno aggiunto dall’associazione - così da presentare nella seconda riunione risposte, priorità e tempi di attuazione. Tutte le attività commerciali di Corso Marconi, Lungoporto Gramsci e vie limitrofe possono richiedere informazioni ed entrare a far parte del Comitato scrivendo a civitavecchia@confcommercioroma.it oppure contattando il responsabile Territoriale, Cristiano Avolio. Confcommercio Litorale Nord resta a disposizione per costruire, insieme a commercianti e Amministrazione, un percorso concreto, condiviso e continuo di valorizzazione dell’area».