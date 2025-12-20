LADISPOLI – Controlli a tappeto in strada e nei locali e droga sequestrata. È stata una serata interforze di contrasto alla movida selvaggia dopo i recenti avvenimenti contraddistinti da risse violente e disordini pubblici. Il servizio ad alto impatto è stato coordinato dal commissariato della Polizia di Stato di via Vilnius in stretta sinergia con il comando stazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sempre di Ladispoli finalizzato all’effettuazione di controlli amministrativi e di contrasto al fenomeno della cosiddetta “malamovida”, con particolare attenzione all’area del centro cittadino. Proprio qui, ormai da tempo, si registra la presenza di numerosi giovani fino a notte inoltrata, dediti alla consumazione di reati riconducibili a micro criminalità, reati di natura predatoria, spaccio di sostanze stupefacenti nonché episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Soltanto due risse sono scoppiate sul corso principale del viale Italia in pochi giorni. Un’altra lite furibonda giorni fa all’incrocio tra via Flavia e via Napoli tra due uomini che se le sono date di santa ragione. Gli abitanti avevano chiesto interventi mirati e una prima risposta c’è stata. Alla fine sono state identificate e controllate 260 persone e 90 veicoli, quattro esercizi commerciali ed effettuati controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Nella stessa serata le Fiamme Gialle, con l’ausilio di unità cinofila, hanno sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 19 involucri per circa 20 grammi e un tirapugni. In più hanno segnalato alla Prefettura un uomo per detenzione di stupefacente per uso personale. Giorni fa invece i militari avevano sventato un furto in un negozio nel centro di Cerveteri.

Il servizio di controllo straordinario sul territorio ladispolano è stato predisposto dalla Questura di Roma e, con grande probabilità, ce ne saranno anche tanti altri in vista delle festività natalizie non solo a Ladispoli ma anche nella vicina Cerveteri dove altri episodi analoghi sono stati segnalati dai residenti nelle zone centrali della città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA