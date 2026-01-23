Si chiamava Elias Çakalli il 17enne morto giovedì sera nel tragico incidente avvenuto lungo la Cassia, all'altezza del chilometro 44, tra Sutri e Monterosi.

Il giovane, che risiedeva a Bassano Romano, viaggiava come passeggero nell'auto condotta da un amico 18enne.

Secondo quanto ricostruito pare che la vettura, per causa che sono ancora in corso d'accertamento, abbia sbandato e si sia ribaltata finendo nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un'auto condotta da una donna con cui si è scontrata.

Nell'incidente il 17enne è stato sbalzato fuori dall'auto dopo aver sfondato il vetro.

L'impatto con l'asfalto non gli ha lasciato scampo.

Il giovane sarebbe morto sul colpo. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul momento il conducente di 18 anni sembrava ferito gravemente ma, fortunatamente per lui, ha riportato conseguenze lievi. Illesa il conducente dell'altra auto. Intanto la pm Paola Conti ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e contestualmente iscritto al registro degli indagati il ​​18enne di Bassano Romano come la vittima.

La salma di Elias Çakalli è, invece, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'esame esterno, che sarà eseguito questa mattina.

L'amministrazione comunale e l'intera comunità di Bassano Romano hanno espresso vicinanza e profonda commozione, alla famiglia di Elias e alla comunità albanese locale.