Social
sabato, 24.01.2026
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Venerdì 23 Gennaio 2026
La sorpresa
«Un evento di grande valore». Don Ciotti incontra gli studenti
Giornata partecipata nell’aula consiliare di palazzo Falcone. La Diocesi: «Una tappa di avvicinamento alla Marcia della Pa
Solidarietà
Il cuore dell’associazione di Polizia batte per i piccoli del Bambino Gesù
I volontari di Cerveteri hanno donato ai pazienti ricoverati giocattoli e materiale didattico
Opere pubbliche
Tra ritardi gravi, attese e polemiche il “Freccia” ora è pronto ad aprire
Il cine-teatro è quasi ultimato. Il sindaco conferma l’imminente taglio del nastro
Lo scontro
Mortale sulla Cassia, indagato 18enne per omicidio stradale
La vittima dell'incidente avvenuto giovedì sera è Elias Çakalli, 17enne residente a Bassano Romano
Il fatto
Montalto: ripristinati i campi sportivi del Complesso Bruni
La mattina sono aperti per la scuola, il pomeriggio per i giovani
Il fatto
La Tomba delle olimpiadi sbarca a Milano-Cortina 2026
Martedì prossimo nella sala stampa della Camera dei deputati la presentazione del progetto, Rotelli: «Così la realtà virtuale valorizza il nostro patrimonio culturale»
Le nomine
Unitus: Laureti presenta la squadra dei delegati
Ecco la “squadra” che resterà in carica per i prossimi 6 anni. La rettrice «un gruppo che rappresenta l’intera comunità dell’ateneo»
Il fatto
Si ferisce all’addome con una lama, elitrasportato in ospedale
E’ avvenuto giovedì a Nepi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri
CODICE ROSSO
Donna al pronto soccorso con lividi evidenti: “È stato uno dei vostri colleghi medici”
La violenza si sarebbe sviluppata nel contesto di una relazione sentimentale. Indaga la Polizia
