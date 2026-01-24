Social
sabato, 24.01.2026
Home page>Cronaca>NEWS & COFFEE rassegna s...

Video

Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Venerdì 23 Gennaio 2026
La sorpresa

«Un evento di grande valore». Don Ciotti incontra gli studenti

Giornata partecipata nell’aula consiliare di palazzo Falcone. La Diocesi: «Una tappa di avvicinamento alla Marcia della Pa
«Un evento di grande valore». Don Ciotti incontra gli studenti
«Un evento di grande valore». Don Ciotti incontra gli studenti
Solidarietà

Il cuore dell’associazione di Polizia batte per i piccoli del Bambino Gesù

I volontari di Cerveteri hanno donato ai pazienti ricoverati giocattoli e materiale didattico
Il cuore dell’associazione di Polizia batte per i piccoli del Bambino Gesù
Il cuore dell’associazione di Polizia batte per i piccoli del Bambino Gesù
Opere pubbliche

Tra ritardi gravi, attese e polemiche il “Freccia” ora è pronto ad aprire

Il cine-teatro è quasi ultimato. Il sindaco conferma l’imminente taglio del nastro
Tra ritardi gravi, attese e polemiche il “Freccia” ora è pronto ad aprire
Tra ritardi gravi, attese e polemiche il “Freccia” ora è pronto ad aprire
Lo scontro

Mortale sulla Cassia, indagato 18enne per omicidio stradale

La vittima dell'incidente avvenuto giovedì sera è Elias Çakalli, 17enne residente a Bassano Romano
Mortale sulla Cassia, indagato 18enne per omicidio stradale
Mortale sulla Cassia, indagato 18enne per omicidio stradale
Il fatto

Montalto: ripristinati i campi sportivi del Complesso Bruni

La mattina sono aperti per la scuola, il pomeriggio per i giovani
Montalto: ripristinati i campi sportivi del Complesso Bruni
Montalto: ripristinati i campi sportivi del Complesso Bruni
Il fatto

La Tomba delle olimpiadi sbarca a Milano-Cortina 2026

Martedì prossimo nella sala stampa della Camera dei deputati la presentazione del progetto, Rotelli: «Così la realtà virtuale valorizza il nostro patrimonio culturale»
La Tomba delle olimpiadi sbarca a Milano-Cortina 2026
La Tomba delle olimpiadi sbarca a Milano-Cortina 2026
Le nomine

Unitus: Laureti presenta la squadra dei delegati

Ecco la “squadra” che resterà in carica per i prossimi 6 anni. La rettrice «un gruppo che rappresenta l’intera comunità dell’ateneo»
Unitus: Laureti presenta la squadra dei delegati
Unitus: Laureti presenta la squadra dei delegati
Il fatto

Si ferisce all’addome con una lama, elitrasportato in ospedale

E’ avvenuto giovedì a Nepi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri
Si ferisce all’addome con una lama, elitrasportato in ospedale
Si ferisce all’addome con una lama, elitrasportato in ospedale
CODICE ROSSO

Donna al pronto soccorso con lividi evidenti: “È stato uno dei vostri colleghi medici”

La violenza si sarebbe sviluppata nel contesto di una relazione sentimentale. Indaga la Polizia
Donna al pronto soccorso con lividi evidenti: “È stato uno dei vostri colleghi medici”
Donna al pronto soccorso con lividi evidenti: “È stato uno dei vostri colleghi medici”