CIVITAVECCHIA – Una giovane donna di Santa Marinella è arrivata nelle ore notturne al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia per sottoporsi ad accertamenti medici.

La ragazza, conosciuta anche nell’ambiente della moda, non era sola: ad accompagnarla un avvocato, chiamato a presenziare fin dal primo momento.

Al triage, la donna avrebbe riferito di aver subito un episodio di violenza riconducibile al proprio partner. Un racconto che avrebbe reso necessaria la presenza del legale, anche in considerazione del fatto che la persona indicata come presunto responsabile svolgerebbe incarichi professionali all’interno della stessa struttura sanitaria, operando come medico.

Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato segni compatibili con un’aggressione recente, in particolare su mani, collo e viso. Alla luce di tali riscontri è stata immediatamente attivata la procedura di emergenza prevista nei casi di sospetti maltrattamenti in ambito familiare, con l’applicazione del protocollo di tutela per le vittime e l’impegno espresso dalla donna di formalizzare la denuncia presso il commissariato di Polizia.

Contestualmente è scattato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli adempimenti di legge e le misure di protezione previste. Il caso è ora al centro delle verifiche investigative, finalizzate a chiarire quanto accaduto e a definire eventuali profili di responsabilità.

Gli investigatori stanno analizzando anche il quadro relazionale tra le parti coinvolte, raccogliendo elementi utili a una ricostruzione completa dei fatti. Qualsiasi valutazione è, allo stato, affidata alle autorità preposte, nel rispetto dei principi di garanzia.