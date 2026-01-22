FIUMICINO – Un’operazione di controllo del territorio condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha portato al sequestro di circa 7 chilogrammi di cocaina e all’arresto di due persone, madre e figlio, tra il comune di Fiumicino e il quartiere romano di Dragoncello, a pochi chilometri da Ostia.

Nelle prime ore di ieri, a Fiumicino, una perquisizione domiciliare eseguita dalle Fiamme Gialle del II Gruppo di Ostia ha consentito di trovare circa 180 grammi di cocaina, già divisa in dosi di piccolo peso e pronta per la distribuzione. Il controllo è stato quindi esteso, con le unità cinofile antidroga, a un secondo immobile nella disponibilità di un familiare, nel quadrante sud-ovest della Capitale, in zona Dragoncello. Qui i militari, grazie al fiuto dei cani Otto e Fata, hanno trovato oltre 6,5 chilogrammi di cocaina, confezionata in panetti, per un quantitativo complessivo che ha portato il sequestro a sfiorare i sette chili. Al termine delle attività, entrambe le persone coinvolte sono state arrestate e condotte, su disposizione dei Pubblici Ministeri di turno delle Procure di Civitavecchia e di Roma, nelle case circondariali di Civitavecchia e di Rebibbia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Le indagini proseguono per ricostruire i canali di approvvigionamento e la possibile destinazione dello stupefacente, oltre a eventuali ulteriori responsabilità.