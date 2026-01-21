In merito al prossimo avvio dei lavori per il completamento della superstrada Orte-Civitavecchia nel tratto di Monte Romano, interviene Patrizio Loffarelli, rappresentante di Assotir, ed esprime un giudizio positivo pur con le necessarie riserve dettate da anni di attese estenuanti.

«Accogliamo con sincera soddisfazione l'avvio di questo nuovo cantiere – dichiara Loffarelli – il completamento della trasversale è un obiettivo che consideriamo prioritario per lo sviluppo logistico del territorio. Sebbene non si possa nascondere che i tempi di attesa per arrivare a questo punto siano stati estremamente lunghi, oggi preferiamo guardare al risultato concreto: l'apertura dei lavori è un segnale positivo e un traguardo importante per tutti gli operatori del settore».

Assotir pone l'accento sulla ricaduta economica che un’opera di tale portata deve generare. Secondo l’Associazione, è vitale che i lavori non diventino un’opportunità solo per i grandi player nazionali, ma che coinvolgano attivamente il tessuto imprenditoriale locale.

«Chiediamo con forza che le risorse destinate a quest'opera vengano utilizzate per far crescere le nostre imprese - sottolinea Loffarelli – è fondamentale che chi lavora effettivamente in cantiere, spesso le piccole e medie imprese del territorio in subappalto o fornitura, percepisca tariffe giuste e dignitose. Non accetteremo logiche al massimo ribasso che finiscono per strozzare l'anello più debole della catena».

Il punto su cui Assotir non intende arretrare di un millimetro riguarda legalità e sicurezza. «Vogliamo essere estremamente chiari: la sicurezza e la legalità viaggiano di pari passo con la dignità economica, soprattutto nel nostro settore. Passano inevitabilmente dal giusto riconoscimento della tariffa per il lavoro svolto. Questo è il nodo cruciale per le nostre imprese: senza una corretta remunerazione del servizio, si rischia di innescare una spirale pericolosa che compromette la manutenzione dei mezzi, i tempi di riposo e, in ultima analisi, la sicurezza stradale. La legalità, per essere reale, deve essere economicamente sostenibile. Siamo certi – ha concluso - che quest'opera rappresenti un’opportunità strategica di crescita e sviluppo per l’intero territorio; un’occasione che il settore dell’autotrasporto ha il dovere di cogliere con determinazione per confermare il proprio ruolo centrale nell'economia locale».