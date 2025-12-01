Montefiascone piange la scomparsa di Massimiliano Valleriani. L’uomo 55enne è stato colto da un malore improvviso l’altra notte all’interno della sua abitazione. Era molto conosciuto e stimato nella comunità.

Era uno sportivo, tesserato di una società atletica di Montefiascone. Domenica aveva partecipato a una gara podistica Canino e nulla ha fatto presagire la tragedia arrivata poche ore dopo.

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. “Porto il ricordo di una persona buona e mite”, scrive Riccardo. “Ti ricorderò sempre – scrive anche Marina – per la tua gentilezza ogni volta che ho avuto il piacere di incontrarti”.

I funerali di Massimiliano Valleriani si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Flaviano a Montefiascone.