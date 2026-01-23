MONTALTO DI CASTRO - «Abbiamo ripristinato i campi sportivi del Complesso Bruni all’esterno dell’istituto Comprensivo statale».

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale che ha investito nel recupero di quest’area convinta che lo sport sia il miglior motore di aggregazione e crescita per i giovani.

«I campi sono a disposizione delle attività scolastiche durante la mattina - dichiarano la delegata alle Politiche Giovanili Aira Longarini e il delegato allo sport Emanuele Miralli - e restano aperti tutti i giorni ai giovani che desiderano incontrarsi, allenarsi e divertirsi insieme. È un bene comune: vivetelo con passione e abbiatene cura».

«Il recupero di quest’area rappresenta un intervento importante per il mondo della scuola e per l’intera comunità educativa – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Annamaria Fabi – Lo sport è parte integrante del percorso formativo degli studenti e poter disporre di strutture adeguate e sicure significa promuovere benessere e opportunità di crescita».