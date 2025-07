FIUMICINO – «Desidero esprimere il mio cordoglio per il tragico incidente che questa mattina ha coinvolto un operaio a Fiumicino. Ai familiari e a tutti coloro che lo conoscevano vanno le mie più sincere condoglianze». Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano. «Sarà ora la magistratura a valutare l’esatta dinamica dell’accaduto – sottolinea la Califano - Dobbiamo però registrare l’ennesima vittima, la ventinovesima nel Lazio da inizio anno, come hanno ricordato le sigle sindacali. Una strage silenziosa che abbiamo l'obbligo di continuare in tutti i modi a contrastare. Non si può morire sul luogo di lavoro».

