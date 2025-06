«Care studentesse e studenti, in questi giorni così intensi ed emozionanti, desidero rivolgervi un pensiero sincero e un augurio speciale, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Viterbo. L’esame di maturità rappresenta molto più di una prova scolastica: è un passaggio simbolico verso la vita adulta, una tappa che segna la conclusione di un lungo percorso e l’inizio di nuove sfide, personali e professionali». Sono queste le parole di Rosanna Giliberto, assessore comunale di Viterbo all’educazione e alla comunità scolastica, nel giorno dell’inizio degli esami di maturità che, nella Tuscia, vedranno impegnati 2.611 studenti. Qualche unità in più rispetto ai 2.580 dell’anno scorso.

Dei maturandi della Tuscia, 2.519 sono studenti interni, 92 esterni e uno è ammesso “per merito”, cioè con anticipo di un anno grazie agli ottimi risultati. Gli esami si terranno in 43 sedi scolastiche, per un totale di 136 classi e 68 commissioni d’esame, ognuna composta da tre docenti interni, tre esterni e un presidente esterno all’istituto.

«Siete arrivati fin qui con determinazione – continua l’augurio dell’assessore Rosanna Giliberto agli studenti-, superando ostacoli, incertezze e, negli ultimi anni, anche momenti storici particolarmente complessi. È proprio questa la forza dell’esame: mettere alla prova non solo le vostre conoscenze, ma anche la vostra capacità di affrontare l’imprevisto, di crescere, di credere in voi stessi. La maturità non è solo un traguardo: è il primo vero punto di partenza. Vi auguro di affrontarlo con serenità, lucidità e coraggio. Abbiate fiducia nelle vostre capacità, nel vostro impegno e nei sogni che vi guidano. Sappiate che la comunità viterbese è orgogliosa di voi e vi sostiene. il futuro è nelle vostre mani».

Scatta oggi, quindi, la Maturità . Si comincia con il classico tema d’italiano, che sarà come sempre comune a tutti gli indirizzi scolastici: sono previste 7 tracce distinte suddivise in 3 indirizzi. Ci sarà la traccia A incentrata sull’analisi del testo, la traccia B inerente il testo argomentativo e quella C d’attualità. . Saranno esami di maturità svolti in un periodo internazionale particolare e, probabilmente, le tracce dei temi, come sempre la prima prova, risentiranno nelle tracce di fenomeni come le varie guerre in corso e gli effetti internazionali. Altro tema che potrebbe essere potenzialmente nelle tracce B o C è quello dell’intelligenza artificiale. C’è chi scommette, però, anche sui cambiamenti climatici e la situazione politica internazionale. Domani mattina gli studenti, invece, affronteranno la seconda prova specifica per ogni indirizzo di studi. Anche per questo secondo impegno c’è chi prova ad avere anteprime online (ovviamente sempre poco affidabili) e chi, ancora più erroneamente, sogna che l’intelligenza artificiale possa anticipare qualche simulazione.

Dopo le due prove scritte, con calendario specifico per ogni studente, ci saranno le prove orali basate su tante discipline insieme al curriculum sulla cittadinanza.