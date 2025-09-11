Mirella Iezzi, la nonna di Andrea Landolfi condannato a 22 anni di reclusione per il femminicidio di Maria Sestina Arcuri, ha annunciato lo sciopero della fame per far riaprire il caso. La donna, a sua volta, è sotto processo per favoreggiamento del nipote attraverso false dichiarazioni al pm, di abbandono del pronipote e di omissione di soccorso ai danni di Maria Sestina Arcuri. Convinta dell’innocenza del nipote, ha detto di voler incontrare la madre di Maria Sestina Arcuri, un incontro che quest’ultima avrebbe sempre negato. Maria Sestina Arcuri morì a Belcolle dopo due giorni dal ricovero avvenuto dopo essere precipitata dalla scalinata interna dell’abitazione di Mirella Iezzi a Ronciglione, la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. In primo grado la Corte d’assise di Viterbo assolse Landolfi con formula piena dall’accusa omicidio volontario, condannandolo a 4 anni per lesioni ai danni della nonna, per averla colpita mentre stava cercando di aiutare Maria Sestina. Sentenza che fu ribaltata in appello: il giovane fu condannato a 22 anni di reclusione. Condanna confermata in Cassazione nel 2023.