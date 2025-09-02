CIVITAVECCHIA – «Carissimi studenti, genitori, docenti, personale ATA e professionalità che, a vario titolo, hanno collaborato prima con il Cardarelli di Tarquinia e poi con il Marconi di Civitavecchia, con il 1° settembre 2025 si chiude per me un lungo e intenso percorso: dopo tanti anni di servizio nella scuola, giunge il momento della pensione». Inizia così un toccante post di commiato da parte dell’ex dirigente Nicola Guzzone. Un docente amato, che ha saputo traghettare la scuola verso un futuro fatto di riconoscimenti. «È difficile - prosegue - racchiudere in poche righe la ricchezza di emozioni, esperienze e relazioni che ho vissuto insieme a voi. La scuola non è mai stata solo un luogo di lavoro, ma una comunità viva, fatta di persone, impegno, entusiasmo e anche di sfide che abbiamo affrontato insieme, sempre con l’obiettivo di far crescere i nostri ragazzi e accompagnarli verso il futuro. Porterò con me il ricordo dei numerosi incontri con gli studenti, della collaborazione preziosa dei docenti, della disponibilità del personale ATA, della fiducia e del dialogo costruttivo con le famiglie. A ciascuno di voi - aggiunge Guzzone - va la mia più sincera gratitudine: mi avete fatto sentire non soltanto dirigente, ma parte di una grande famiglia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA