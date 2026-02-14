La polizia locale insieme ai tecnici del settore lavori pubblici è intervenuta su tutto il territorio per una serie di interventi, in alcuni casi risolutivi, in altri su segnalazione di pericolo. In particolare è stata chiusa la strada Palanzana, percorribile solo nel primo tratto, mentre il tratto finale è accessibile da strada Respoglio. La chiusura si è resa necessaria a causa del cedimento di una ripa di proprietà privata provocata dalla caduta di una pianta. Altra chiusura riguarda strada Mezzogrosso, anche in questo caso a seguito del cedimento di una ripa di proprietà privata. Si segnalano inoltre allagamenti in alcune strade. Si invitano tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione all’apposita cartellonistica su strada Castiglione e strada Mammagialla, in vari tratti. E ancora, su strada Magugnano e via della Rondine si sono susseguiti una serie di cedimenti e allagamenti. In particolare, su strada Magugnano la sede stradale ha avuto un cedimento comportato dallo scivolamento morfologico della parte collinare, di natura argillosa, provocando un’importante frattura sulla sede stradale, determinandone l’assoluta impercorribilità.

Sul posto, in occasione dei vari interventi, insieme alla polizia locale, ai tecnici del settore lavori pubblici, coordinati dal dirigente Luca Cosimi, e ai volontari di protezione civile, anche gli assessori Emanuele Aronne, Stefano Floris e Katia Scardozzi.