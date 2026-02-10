SANTA MARINELLA – Circolazione ancora rallentata sulla linea ferroviaria Fl5. L’ultimo aggiornamento di Rfi di questa mattina spiega che «sulla linea Roma - Civitavecchia, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Civitavecchia e Santa Severa per consentire l'intervento di ripristino dell'infrastruttura a seguito dei danni provocati dalle avverse condizioni meterologiche che hanno interessato la zona nei giorni scorsi, è rallentata. I treni subiranno rallentamenti fino a 20 minuti, variazioni e cancellazioni».

Intanto il Comune di Santa Marinella, nell’immediatezza dei fatti, ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente, a firma del commissario Desideria Toscano, per disporre l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale su via Aurelia Vecchia – nel tratto compreso tra Via Aurelia e Via Ancelle della Visitazione – indicando che la viabilità alternativa in ingresso e in uscita da via Aurelia Vecchia è consentita nel tratto compreso tra Via Ancelle della Visitazione e lo svincolo sulla Via Aurelia in località “Toscana” al km 59.

«L’area interdetta al transito – si legge – è stata delimitata e transennata ed è fatto assoluto divieto di accesso e di attraversamento, sia pedonale che veicolare, oltre i blocchi predisposti. Sul posto è intervenuto personale del Comune di Santa Marinella, la Polizia Locale di Santa Marinella, la Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile - nucleo sommozzatori, nonché il personale di Enel e di Rete Ferroviaria Italiana impegnato nelle verifiche e nelle attività di competenza sulla struttura ferroviaria».