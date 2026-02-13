CIVITAVECCHIA – «A causa delle previste avverse condizioni meteorologiche (con particolare riferimento al forte vento) il comitato organizzatore ha deciso di spostare l’Evento “Io faro Carnevale”, previsto per questa domenica, a domenica prossima 22 Febbraio».

La conferma arriva proprio da Palazzo del Pincio che, dopo la conferenza di ieri, avverte la cittadinanza dello slittamento dell’appuntamento più atteso del periodo carnevalesco. La sfilata dei carri allegorici, inizialmente in programma per domenica, viene dunque rinviata di una settimana per ragioni di sicurezza legate alle condizioni meteo annunciate.

Resta invariata l’organizzazione complessiva dell’evento, che tornerà quindi in calendario domenica 22 febbraio, salvo ulteriori aggiornamenti. Come spiegavano gli organizzatori stessi, infatti, essendo i carri piuttosto alti anche il vento e non solo la pioggia sarebbe stato un problema. Per una maggiore sicurezza e serenità si è quindi deciso di spostare la sfilata di carri di una settimana.

