CIVITAVECCHIA – Alla Capitaneria di porto di Civitavecchia è stata consegnata la medaglia d’oro di lunga navigazione a Leone Olivieri, classe 1931. A conferirgli l’onorificenza è stato il direttore marittimo del Lazio Cosimo Nicastro, nel corso di una breve ed emozionante cerimonia. Nato a Manfredonia il 9 aprile 1931 e residente a Civitavecchia, Olivieri – 95 anni – ha trascorso una vita intera in mare: imbarcato sui pescherecci sin dall’età di 13 anni, ha dedicato oltre 35 anni alla navigazione, traguardo che consente il conferimento della medaglia d’oro. Un riconoscimento per celebrare una lunga carriera, ma anche la passione e il legame profondo con il mare.