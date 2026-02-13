Omicidio questa sera in un appartamento del quartiere Santa Barbara a Viterbo. Secondo quanto si è appreso la vittima è Giovanni Bernabucci di 52 anni, morto in seguito a un litigio potenziale con un conoscente. L'uomo era un tifoso della Lazio e sarebbe stato ucciso a coltellate. Il fatto è avvenuto intorno alle 19. Sul posto stanno operando gli uomini della squadra mobile e la polizia scientifica. Presenti anche il procuratore capo, Mario Palazzi, e il pm Veronica Buonocore.

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che i due fossero amici e compagni di lavoro. Questa sera Bernabucci era a casa del vicino quando tra i due è nata un'accesa discussione per motivi futili, forse legati proprio a questioni di lavoro. All'apice della lite Ernesti avrebbe impugnato un coltello e avrebbe raggiunto l'amico al torace e al volto con diversi fendenti. Si parla di una decina di coltellate. Sarebbe stato lui stesso a chiamare poi la polizia che, giunta sul posto, ha trovato la vittima in esame, il coltello sul tavolo e il presunto aggressore in evidente stato di alterazione psico-fisica. L'uomo è stato trasportato in ospedale dal 118 dove è piantonato dalla polizia.