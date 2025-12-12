CAPODIMONTE - Domani mattina alle 10.30, alle Scuderie Farnesiane, il Comune di Capodimonte ospita una giornata di studio e confronto nell’ambito del Festival del Patrimonio Culturale Accessibile e Inclusivo, realizzato con il finanziamento della Regione Lazio e in collaborazione con il Dipartimento Pdta della Sapienza Università di Roma.

L’iniziativa – intitolata “Aule aperte. L’urbanistica per le comunità” – rappresenta un momento di restituzione pubblica del lavoro condotto dagli studenti del Corso di Laurea in Architettura, che durante il semestre hanno analizzato e approfondito il patrimonio culturale del Comune di Capodimonte all’interno del corso di Progettazione Urbanistica II, coordinato dal professor Maurizio Errigo.

Obiettivo della giornata è stimolare un dialogo aperto tra università e comunità locale, promuovendo una riflessione condivisa sulle potenzialità di rigenerazione e valorizzazione dei luoghi, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco Mario Fanelli, l’assessore Andrea Bellocchio e il consigliere Domenico Ercolani, con un’introduzione a cura del professor Errigo. A seguire, spazio agli elaborati e alle proposte progettuali degli studenti, che offriranno nuovi spunti di riflessione e visione per il futuro del territorio. Un appuntamento importante che unisce ricerca, partecipazione e cultura per valorizzare, in modo concreto, il legame tra Capodimonte e il suo straordinario patrimonio.

