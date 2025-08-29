CERVETERI – L’oro olimpico, Francesca Cristiana Conti, è l’ospite dell’associazione Nautica di Campo di Mare. Una giornata speciale per tutti i presenti. «Dopo la lunga presenza come socio di Salvatore Gionta – commenta Celso Valerio Caferri, il presidente -, medaglia d’oro con il “Settebello” di pallanuoto alle Olimpiadi di Roma 1960 e bronzo ai giochi di Helsinki 1952, che purtroppo ci ha lasciato un mese fa, abbiamo avuto il piacere di ospitare Cristiana Conti, oro alle Olimpiadi di Atene 2004, due volte Campione del mondo, quattro volte Campione europeo e per anni trascinatrice della squadra Orizzonte Catania con la quale ha conquistato ben 13 titoli nazionali». Per la Nautica, da ricordare, anche l’arrivo della socia Antonella Bellutti, due volte oro nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000 e già candidata alla presidenza del Coni. «Presenze che hanno onorato ed onorano la Nautica – prosegue Caferri – dove, tra gli altri, ci sono campioni quali Piero Italiani, compagno di squadra di Klaus Di Biasi alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 dove si classificò sesto nel trampolino da tre metri e saltuariamente Gianluca Lamaro, padre del capitano dell’ItalRugby Michele e velista nella classe Soling alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seul 1988 nonché nell’equipaggio del mitico “Moro di Venezia” timonato da Paul Cayard. Quest’ultimo fece scoprire agli italiani la vela d’altura conquistando la Louis Vuitton Cup superando nientemeno che New Zealand e disputando la finale dell’America’s Cup contro il fortissimo equipaggio americano dell’imbarcazione America».

