TOLFA - Domenica 21 dicembre alle ore 10.30, presso la Rocca di Tolfa, si terrà la cerimonia di apposizione dello Scudo Blu, un evento di forte valore simbolico e culturale per la comunità locale.

Il riconoscimento inserisce Tolfa in un contesto di rilevanza internazionale legato alla tutela del patrimonio storico e artistico, rafforzando l’attenzione sul valore della conservazione culturale e della memoria collettiva.

Lo Scudo Blu non è una semplice targa commemorativa, ma un simbolo internazionale riconosciuto nell’ambito della Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

La Convenzione, integrata da protocolli successivi, rappresenta uno dei principali strumenti del diritto internazionale umanitario per la salvaguardia di monumenti, opere d’arte, archivi e beni di grande valore culturale, promuovendo la loro tutela non solo in situazioni di guerra ma anche in tempo di pace, attraverso attività di prevenzione e sensibilizzazione.

L’apposizione dello Scudo Blu su un bene culturale come la Rocca di Tolfa indica ufficialmente che il sito è riconosciuto come meritevole di particolare attenzione e protezione, sia per le sue valenze storiche e architettoniche, sia per il suo ruolo simbolico all’interno del patrimonio culturale condiviso.

In caso di conflitti armati, calamità naturali o altre situazioni di grave rischio, i beni contrassegnati dallo Scudo Blu devono essere rispettati e salvaguardati secondo i principi stabiliti dalla Convenzione internazionale.

Per Tolfa la cerimonia rappresenta un traguardo significativo e un motivo di orgoglio collettivo.

La cittadina entra a far parte di una rete di luoghi, in Italia e in Europa, che hanno scelto di rendere visibile il proprio impegno nella tutela del patrimonio culturale, considerato elemento fondante dell’identità dei territori e delle comunità che li abitano.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, in un momento pubblico di riflessione sul valore della protezione dei beni culturali come responsabilità condivisa.

«Un’iniziativa che - spiega la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio - sottolinea come la difesa della storia, dell’arte e della memoria non sia solo un dovere istituzionale, ma un impegno civile che coinvolge l’intera comunità. La Rocca di Tolfa con questo riconoscimento è ritenuta meritevole di particolare attenzione e protezione per l’importanza storica e architettonica, ma anche per il suo ruolo simbolico all’interno del nostro patrimonio culturale. Tutto ciò è veramente un risultato importante e prestigioso per il nostro Borgo. Invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti a questo momento».

