CERVETERI – Tanta paura ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio di fronte all’ufficio postale di via Settevene Palo, a poca distanza dal centro e dalla Sagra dell’Uva e del Vino, dove un uomo africano ha minacciato con il machete una donna solo per una semplice discussione per una manovra errata. L’autista, infatti, aveva sfiorato la signora, la quale aveva bussato sul vetro della macchina per metterlo in guardia. Da lì però la reazione energica con il bruto che dopo aver afferrato il machete ha seminato il terrore. La donna è entrata nell’ufficio con gli altri clienti e il direttore ha chiuso tempestivamente le porte impedendo al violento di poter accedere nel locale, tipo il film “Shining”. Il nordafricano è fuggito con un amico anche perché proprio in quel momento stava sopraggiungendo una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. I militari, tra l’altro, avrebbero già individuato lo scalmanato e il complice denunciandoli alle autorità competenti che ora dovranno decidere il da farsi. A disposizione degli investigatori anche le telecamere delle Poste posizionate esternamente. Nel frattempo i controlli dei carabinieri proseguiranno anche oggi ad ogni angolo per l’ultimo giorno della Sagra dell’Uva e del Vino.

